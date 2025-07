Bernabei participa de jogo-treino com reservas do Inter

Mesmo recuperado de lesão, lateral não foi relacionado para enfrentar o Vitória no último sábado. Ricardo Duarte / Inter

Bernabei deu mais alguns passos para ficar à disposição de Roger Machado. Na manhã desta segunda-feira (14), o lateral-esquerdo participou de um jogo-treino com os reservas do Inter contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.

Apesar da presença no gramado do CT Parque Gigante, o argentino não atuou durante todo o tempo. O time que iniciou a atividade teve: Anthoni; Benítez, Kaique Rocha, Mercado e Ramon; Luis Otávio, Diego Rosa, Romero e Gustavo Prado; Enner Valencia e Ricardo Mathias.

Também entraram no decorrer do trabalho o goleiro Ivan, e três garotos do time sub-20: o lateral-direito Jhonatan, o meia Allex e o atacante Diego Coser.

O Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Mercado, após cobrança de escanteio, no primeiro tempo, e Romero, chutando de fora da área, no segundo.

Mesmo recuperado da lesão grau 3 na coxa esquerda, diagnosticada no fim de maio, Bernabei não foi sequer relacionado para o jogo contra o Vitória, no fim de semana, pelo Brasileirão.

A expectativa é que ele volte no próximo domingo (20), quando o Colorado recebe o Ceará, às 11h, no Beira-Rio.

— Ele já trabalhou, vem sendo inserido gradativamente. E essa semana, eu penso que, se tudo der certo, ele deve estar integrado ao grupo novamente e deve estar à disposição para o próximo jogo. Eu penso e desejo — comentou o treinador colorado no sábado (12).