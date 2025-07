Atuação histórica e gol que quase valeu Puskás: relembre os jogos de Neymar contra o Inter

Neymar marcou três gols contra o Inter na mesma partida em 2012. Ivan Storti / Santos / Divulgação

Neymar retornou ao futebol brasileiro no começo da temporada. A volta ao Santos causou entusiasmo no país, mas o jogador ainda não conseguiu corresponder da forma esperada — muito em função da condição física. Nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Vila Belmiro, o camisa 10 terá pela frente uma equipe em que já protagonizou grandes atuações contra: o Inter.

Será o primeiro jogo de Neymar contra o Colorado desde seu retorno ao Brasil. Na sua primeira passagem pelo Santos, enfrentou o Inter sete vezes em um intervalo de quase três anos e marcou cinco gols. Ao todo, foram duas vitórias para o craque, uma para o clube gaúcho e outros quatro empates.

Pelo Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, competição que as equipes irão se enfrentar pela 16ª rodada, cada lado soma uma vitória, além de três empates. No Brasileirão, Neymar balançou as redes duas vezes contra o Inter.

A primeira delas na derrota por 3 a 1 pelo segundo turno do campeonato de 2009. A segunda foi na vitória por 1 a 0 no primeiro turno da competição em 2010.

Neymar em jogo contra o Inter, no Beira-Rio, em 2011. Diego Vara / Agencia RBS

Os encontros na Libertadores de 2012

A grande atuação de Neymar contra o Inter aconteceu há mais de 13 anos pela Libertadores. Naquela temporada, a competição colocava seus dois últimos campeões na mesma chave, o que possibilitou duas partidas na fase de grupos.

Na segunda rodada, na Vila Belmiro, o clube paulista venceu pelo placar de 3 a 1. Dentro de campo, Neymar teve uma das maiores atuações de sua carreira. Ele marcou três gols, acertou bola na trave e exigiu outras defesas do goleiro Muriel.

O primeiro gol foi de pênalti. O segundo, no entanto, é lembrado como um dos grandes golaços do craque. Ele recebeu a bola atrás do meio de campo, arrancou em direção à área e passou entre Rodrigo Moledo e Guiñazú. No fim, deu uma cavadinha por cima de Muriel. O gol foi indicado ao Prêmio Puskás e ficou em terceiro lugar.

O Inter até descontou com Leandro Damião, mas, poucos minutos depois, outro belo gol de Neymar. Ele recebeu no lado esquerdo, deu um drible em Moledo e disparou até a área, onde só teve o trabalho de finalizar e marcar o terceiro gol.

No Beira-Rio

Pela quinta rodada, as equipes voltaram a se enfrentar, mas no Beira-Rio. No primeiro tempo, Nei abriu o placar de falta. Na segunda etapa, Alan Kardec empatou de cabeça e confirmou o empate em 1 a 1. Neymar não balançou as redes.

Ao término da fase de grupos, o Santos terminou líder, com 13 pontos, enquanto o Inter ficou em segundo, com oito. O Colorado caiu nas oitavas de final para o Fluminense. Já o Peixe foi eliminado nas semifinais para o campeão daquele ano, o Corinthians.

Neymar abriu o placar de falta em Inter x Santos, em 2012, pela Libertadores. Mauro Vieira / Agencia RBS

Confira o histórico de confrontos entre Neymar e Inter

26.08.2009 - Santos 3x3 Inter - Campeonato Brasileiro

- Campeonato Brasileiro 15.11.2009 - Inter 3x1 Santos - Campeonato Brasileiro - Gol de Neymar

- Campeonato Brasileiro - 13.10.2010 - Santos 1x0 Inter - Campeonato Brasileiro - Gol de Neymar

- Campeonato Brasileiro - 30.10.2010 - Inter 1x1 Santos - Campeonato Brasileiro

- Campeonato Brasileiro 31.08.2011 - Inter 3x3 Santos - Campeonato Brasileiro

- Campeonato Brasileiro 07.03.2012 - Santos 3x1 Inter - Libertadores - Três gols de Neymar

- Libertadores - 04.04.2012 - Inter 1x1 Santos - Libertadores

Neymar e Oscar, no Beira-Rio, em jogo pelo Brasileirão de 2011. Diego Vara / Agencia RBS

Inter contra Neymar

7 jogos

1 vitória

2 derrotas

4 empates

33,3% de aproveitamento