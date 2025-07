Atlético-MG recua em negociação por volante colombiano que interessa ao Inter

Volante de 26 anos atua como primeiro homem do meio-campo.

O Inter tem um concorrente a menos pela contratação do volante Juan Portilla . Ao abrir conversas com o Talleres e ter uma proposta recusada, o Atlético-MG recuou na negociação e, neste momento, esfria o interesse pelo colombiano .

O atleta de 26 anos surgiu na pauta colorada por se tratar de um típico "camisa 5", de porte físico, que atua posicionado em frente área e que tem como virtude os passes longos. Estas características servem para suprir a ausência de Fernando que, com uma grave lesão no joelho direito , tem previsão de retorno aos gramados apenas para o final da temporada.

A oferta do Inter

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o Inter apresentou uma oferta inicial de 3 milhões de euros (mais de R$ 19 milhões pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos . Porém, os argentinos exigem um valor ainda maior para liberar o jogador.

Apesar de ter oficializado o interesse, a diretoria colorada não quer apressar a negociação. Há o entendimento que não há pouco dinheiro para investimentos e que a janela de transferências permanecerá aberta até o dia 2 de setembro. Além disso, Thiago Maia será recuado para executar a função do primeiro volante neste sábado (12), contra o Vitória . Portanto, a prioridade pode mudar.

