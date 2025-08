Atacante se recupera de lesão e reforça o Inter contra o Fluminense

Valencia está relacionado para enfrentar o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Roger Machado ganhou mais uma opção para o ataque do Inter contra o Fluminense. A partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontece às 21h30min desta quarta-feira (30), no Beira-Rio.

O atacante Enner Valencia está relacionado para o confronto e deve ser opção no banco de reservas. O equatoriano volta a ficar à disposição após ter sido desfalque no empate com o Vasco.

Valencia foi ausência no último domingo em função de uma pancada sofrida na perna esquerda. Nas imagens do treino de terça-feira, contudo, o centroavante já apareceu correndo no aquecimento com os demais atletas.

Alan Rodriguez

Outra atração na concentração colorada é o volante uruguaio Alan Rodriguez. O novo reforço do Inter está em Porto Alegre para assinar contrato com o clube e ser anunciado oficialmente.

O time do Inter está encaminhado para enfrentar o Fluminense. A escalação deve ser composta por Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Borré.