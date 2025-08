Atacante ex-Inter recebe proposta do Fluminense

Jogador foi campeão gaúcho em 2015 e em 2016. Carlos Macedo / Agencia RBS

Com passagem pelo Inter entre 2015 e 2016, o atacante Vitinho interessa ao Fluminense. Conforme o portal ge.globo, o clube carioca enviou uma proposta para contratar o jogador, que está livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

O time comandado por Renato Portaluppi havia tentado a contratação do jogador antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No entanto, o atleta não demonstrou interesse em retornar ao Rio de Janeiro naquele momento. Além do Flu, um clube da Arábia Saudita também tenta a contratação do atacante.

Vitinho tem a aprovação de Renato, com quem trabalhou no Flamengo em 2021. A versatilidade do atleta, que pode jogar pela esquerda, direita ou como segundo atacante é algo que agrada a comissão técnica.

Ele foi revelado pelo Botafogo e, em 2013, foi contratado pelo CSKA Moscou, da Rússia. Dois anos depois, retornou ao futebol brasileiro por empréstimo para jogar pelo Inter, clube pelo qual foi bicampeão gaúcho, em 2015 e 2016). Saiu para o Flamengo e, desde 2022, estava no mundo árabe.