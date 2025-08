Arbitragem explica expulsão de Léo Jardim: "Retardou o reinício de jogo de maneira desrespeitosa"

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, foi protagonista de uma das maiores polêmicas da rodada do Brasileirão, no domingo. O jogador foi expulso após levar o segundo cartão amarelo por fazer "cera" no segundo tempo do empate com o Inter, por 1 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (28), o árbitro Flavio Rodrigues de Souza justificou a decisão na súmula da partida.