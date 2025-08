Aproximação do G-6, manutenção do bom momento, mais moral: o que vale Inter x Vasco

Inter tenta se consolidar no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

É um jogo para dar ainda mais moral, crescer definitivamente na tabela do Brasileirão, acumular gordura para as copas e criar novos candidatos a vaga. Cabe tudo isso nesse Inter x Vasco, 18h30min de domingo, no Beira-Rio, pela 17ª rodada.

Em termos de classificação, uma vitória pode levar o Inter à oitava posição. Basta que Atlético-MG e Fluminense não vençam (os cariocas visitam o São Paulo, os mineiros vão ao Rio jogar contra o Flamengo). Isso, por si só, é uma grande notícia. Depois da campanha irregular até antes da parada para o Mundial de Clubes, um retorno à parte de cima da tabela traz esperança de resultados melhores também no Brasileirão.

Ganhar também significaria emplacar quatro vitórias seguidas. A última vez que o Inter fez 12 pontos em 12 disputados pela competição nacional foi entre outubro e novembro do ano passado. Na ocasião, já treinado por Roger Machado, o time venceu Criciúma, Fluminense, Vasco e Bragantino. A coincidência é que três desses adversários estão no horizonte. O Inter recebe o Vasco no domingo (27) e o Fluminense na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil, e visita o Bragantino em 9 de agosto.

O Fluminense, aliás, é o principal foco na semana. Para chegar com ainda mais moral, motivar a torcida e embalar também no mata-mata, vencer é fundamental. Até porque, provavelmente, terá de misturar jogadores para a partida do outro final de semana, contra o São Paulo, de olho justamente na Copa do Brasil. Mais três pontos permitem que a equipe não se preocupe com times de baixo e eventual retorno para a zona de perigo.

— Demos um salto muito grande no campeonato. Esses três pontos vindo, ganhamos um ânimo sim para os demais. Quando começar a semana da decisão das copas, o ânimo está alto pelos resultados, mas também pela produção e pelo crescimento nessa etapa do ano — comemorou o treinador.

Mudanças na equipe

O time pode ter algumas mudanças. Vitão, suspenso, não jogará, e Gabriel Mercado pode reaparecer em campo pela primeira vez em 10 meses (ele foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo). Outros jogadores como Bruno Henrique, Alan Patrick e Carbonero também podem ficar de fora, em razão do desgaste excessivo.

A torcida parece ter entendido o momento. A expectativa é de público em torno de 28 mil pessoas no Beira-Rio no domingo à noite. O Inter pós-parada reagiu e agora é o momento de consolidação para entrar maior nos mata-matas.