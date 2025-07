Após um mês, Inter volta a campo e abre segundo semestre com urgência no Brasileirão e esperança nas Copas

Roger comandou a última atividade no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Quanto tempo demora um mês? Para a torcida do Inter, a resposta é: depende. Se olhar para o Brasileirão, foram 30 dias de Z-4, a incômoda posição que o time está na abertura da 13ª rodada. Tempo demais para uma equipe que alimentava a esperança de voos mais altos. Se olhar para as copas, começa agora uma contagem regressiva que vai parecer muito mais rápida. Mas para chegar bem, é preciso vencer o Vitória, às 16h30min deste sábado (12), no Beira-Rio.

Ganhar o jogo significará um avanço na competição. No melhor cenário, termina o final de semana em 14º. O empate já garante a saída da zona de rebaixamento, mas será apenas ilusória, já que em aproveitamento o Santos estará à frente (a equipe de Neymar não terá o duelo previsto com o Palmeiras, o jogo foi adiado). Perder instaura uma crise, afinal a expectativa é de que a preparação de um mês devolvesse boa parte daquilo que o Inter tinha de melhor.

No segundo semestre, o Inter tenta resultados ainda superiores aos que teve no primeiro. Dos quatro objetivos da metade inicial do ano, três foram atingidos: o título gaúcho e as classificações na Copa do Brasil e na Libertadores. O outro, estar na parte de cima do Brasileirão, não ficou nem perto de atingido. Agora, o desejo é ir longe nas copas e subir na tabela do Campeonato Nacional.

Para isso, conta com um reforço externo, Alan Benítez, lateral-direito contratado após encerrar seu vínculo com o Cerro Porteño. O paraguaio fica no banco neste sábado.

Mais comemorados são os "reforços internos". Jogadores que estavam lesionados e que retornam, alguns depois de um longo tempo. Rochet só atuou 45 minutos em 2025, logo na estreia do Brasileirão, quando quebrou a mão ao defender um chute contra o Flamengo. Carbonero está fora desde a lesão muscular sofrida no duelo com o Fortaleza, em abril. Victor Gabriel teve uma ruptura parcial nos ligamentos do tornozelo contra o Maracanã, e agora está de volta.

É, portanto, um Inter bem mais encorpado do que aquele que terminou a primeira metade do ano. A dúvida é saber sobre a preparação física.

Para se manter como único octacampeão gaúcho, deu a vida desde as primeiras rodadas do Estadual, quase não rodou o grupo e desgastou os atletas. Funcionou, o título ficou no Beira-Rio. Mas o preço foi cobrado entre o final de maio e o começo de junho, com as lesões, o cansaço evidente e as derrotas.

Retorno

Agora, o grupo teve férias e uma intertemporada. Está todo mundo com a bateria recarregada e com as esperanças renovadas em busca de algum título no segundo semestre. E, claro, de sair já neste sábado do Z-4. É como disse Roger a ZH:

— O grupo está motivado, muito interessado em voltar às atividades. Os 15 dias foram muito importantes para resetar esse primeiro semestre. É muito importante conseguir mobilização para as demandas das três competições no segundo semestre, começando pelo Brasileiro no sábado.