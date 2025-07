Após renovação de contrato, atacante se aproxima de retorno ao time do Inter

Atacante sofreu fratura no cotovelo esquerdo em 1° de julho. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após ter seu contrato renovado com o Inter, o atacante Vitinho também já se aproxima de um retorno aos gramados. Na atividade desta sexta-feira (18), O camisa 28 participou de parte dos treinamentos com bola no gramado do CT Parque Gigante, mas ainda com algumas restrições de contato. Na próxima semana, ele deve ser liberado para todas as atividades.

O jogador, porém, se mostra recuperado da luxação no cotovelo. No penúltimo treinamento antes da partida contra o Ceará, Vitinho participou do treinamento sem nenhuma imobilização ou proteção mais visível no local. Ele sofreu essa fratura na derrota para o Fluminense, dia 1° de junho, pelo Brasileirão.

Com isso, Vitinho tem retorno praticamente garantido para a partida diante do mesmo Fluminense, dia 30 de julho, mas pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, não pode-se descartar que o retorno aos gramados já ocorra na próxima semana.

Nesta sexta-feira, o Inter comunicou um novo acordo com o atacante. Vitinho assinou um vínculo válido até junho de 2026 com os gaúchos. A ampliação de vínculo ocorreu após a FIFA estender a suspensão dos contratos dos jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia, dois países em guerra.