Após rebaixamento no sub-20, Inter prepara mudanças nas categorias de base

Time sub-20 do Inter foi campeão gaúcho, mas caiu no Brasileirão. (Fernando Roberto / Red Bull Bragantino)

O Inter deve fazer uma reforma em suas categorias de base, em especial na sub-20, a partir do rebaixamento no Brasileirão. Entre os movimentos, é provável que haja até trocas de nomes, como a saída de Renan Brito do cargo de técnico. Mas o principal é uma mudança de processos, em especial da transição para o profissional.

O título gaúcho até foi comemorado, mas ficou em segundo plano. Mesmo que represente uma retomada da hegemonia (o Inter era pentacampeão até 2022, perdeu em 2023 para o Grêmio e, em 2024, viu o São José ser o vencedor), não conseguiu suplantar os maus resultados no Brasileirão. Foi o segundo ano seguido na parte de baixo da tabela, o que se somou a uma eliminação na fase de grupos da Copa São Paulo.

Porque por mais que o time de cima use jogadores com idade de base como há muito não fazia, o resultado esportivo na principal competição nacional é considerado inaceitável internamente. No entendimento de diversas pessoas ouvidas pela reportagem, do clube e de fora, o Inter tinha condições de fazer uma campanha de meio de tabela dadas as peças disponíveis. As 12 derrotas no campeonato são o marco negativo da campanha.

Vários jogadores com idade para melhorar o time não foram muito utilizados. Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Luis Otávio, Ricardo Mathias são alguns desses atletas. Yago Noal poderia entrar na lista, mas foi aproveitado também na base. Ao todo, 16 jogadores de idade sub-20 foram relacionados para a equipe de Roger Machado em algum momento da temporada.

Ainda assim, mesmo que a prioridade do clube seja o time profissional, havia material humano para fazer mais. As razões para o desempenho esperado não ter ocorrido são alguns dos assuntos de reuniões nos próximos dias.

Leia Mais O que falta para o Inter assinar com o volante Alan Rodríguez

As propostas pensadas

São correções de rumo consideradas fundamentais. Um dos exemplos citados: quando o time engatou resultados ruins, alguns atletas que deveriam ouvir as cobranças não estavam em treinos ou viagens por terem sido chamados para completar a equipe principal.

Isso seria amenizado se o Inter resolvesse outro grande problema: a distância. Do CT Parque Gigante, no início da zona sul de Porto Alegre, ao CT Celeiro de Ases, em Alvorada, são quase 50 minutos de viagem. Assim, quando um menino é chamado para completar um treino de Roger, desloca-se por 20 quilômetros.

Por isso, uma das mudanças propostas é de que o time sub-20 treine com os profissionais como faz o Palmeiras desde que Abel Ferreira começou a trabalhar. Há uma resistência interna forte, que nem mesmo D'Alessandro, um entusiasta da ideia, conseguiu superar. Os maus resultados podem acelerar o processo.

Leia Mais Inter busca caminhos que se encaixem na cultura do clube para virar SAF

Outro ponto é melhorar a estrutura. A base costuma usar o que não serve mais ao profissional. A transição também terá de ser aprimorada.

Mudança como instituição

Em um aspecto mais aprofundado, entende-se que é preciso criar uma cultura institucional do clube. De fato investir em base, possivelmente desde idades menores. Contratar atletas para as categorias mais altas, sub-17 e sub-20, por exemplo, tem sido uma operação cada vez mais cara. Só clubes com mais recursos, como Flamengo, Palmeiras e Botafogo, adotam essa política.

A tendência é de que Fernando Rech comande esse processo. Ele chegou ao clube em março, dois meses depois da Copa São Paulo, e ainda não conseguiu implantar sua metodologia. O trabalho de referência, inclusive, é o do Juventude, único gaúcho classificado no Brasileirão sub-20.

Leia Mais Além de final do Brasileirão, relembre o histórico entre Inter e Vasco