Após negociação frustrada no início do ano, Thiago Maia reencontra Santos e Neymar em nova função no Inter

Com lesão de Fernando, camisa 29 tem atuado como o primeiro volante colorado. Ricardo Duarte / Inter

A “Lei do Ex” entrou para o folclore do futebol brasileiro, mas no caso de Thiago Maia há um componente emocional diferente. Nesta quarta-feira (23), o volante voltará a pisar na Vila Belmiro pela primeira vez após uma negociação frustrada que quase o fez trocar o Inter pelo Santos.

No início deste ano, por influência de Neymar, seu ex-companheiro no litoral paulista, o camisa 29 abriu negociação para voltar ao clube que o revelou. Chegou a ser dispensado de jogos, liberado para viajar, mas a transferência foi cancelada de última hora.

Contrariada com a saída do atleta, a diretoria colorada exigiu 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) e que os paulistas assumissem os valores a serem quitados junto ao Flamengo (4,5 milhões de euros, cerca de R$ 29 milhões). Depois de idas e vindas, o veto veio do clube carioca, alegando que não foram apresentadas garantias bancárias.

— O atleta falou com o grupo de jogadores, conversou com as principais lideranças, deu seu ponto de vista e disse que está completamente engajado, 100% motivado e focado em nos ajudar a ser campeão — comentou o técnico Roger Machado quando o jogador foi reintegrado.

Reencontro com Neymar

Reinserido nos treinos, Thiago Maia perdeu a titularidade para Bruno Henrique. Reapareceu na equipe nos momentos em que um trio de volantes foi armado. Mas agora, após o Mundial de Clubes, ganhou uma nova função.

Com a lesão de Fernando, o camisa 29 foi recuado para ser o primeiro homem do meio-campo. Foram duas amostras até agora, nos triunfos sobre Vitórias e Ceará.

Coincidência do destino, Neymar também tem jogado em outra posição neste retorno à Vila Belmiro. Antes ponta-esquerda, o camisa 10 santista tem intercalado a função de meia-atacante e “falso 9”. Assim, poderá ocupar uma zona de campo ocupada pelo volante colorado.

— A gente sabe que todo jogo vai ser difícil, ainda mais fora de casa. Mas, estamos vindo de uma construção boa, de uma sequência de dois jogos com vitórias. É manter isso, não deixar cair e agora descansar para o próximo jogo. Chegar lá e tentar fazer um bom resultado — declarou o próprio Thiago em vídeo de bastidores divulgado pelo Inter.

