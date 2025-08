Após lesão grave, centroavante do Inter é liberado pelo DM e fica perto de voltar aos gramados

Lucca Drummond deu assistência para o gol de Bruno Henrique no empate por 1 a 1 com o Criciúma, em junho de 2024.

O atacante está afastado dos treinos desde o início de dezembro, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito .

À época, Lucca Drummond estava a poucos dias do término do seu contrato com o Inter e inclusive tinha um acerto com encaminhado com o CSKA, mas a transferência foi cancelada por conta da lesão.