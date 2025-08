Após derrota em casa, veja do que o Inter precisa para se classificar na Copa do Brasil

Everaldo marcou duas vezes, dando a vantagem aos cariocas na primeira partida. Duda Fortes / Agencia RBS

Dentro do Beira-Rio, o Inter foi derrotado pelo Fluminense e larga em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois gols de Everaldo, os cariocas venceram a partida de ida por 2 a 1. O Colorado descontou com Carbonero.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã. O Fluminense terá a vantagem do empate para se classificar.

Do lado do Inter, o cenário não é favorável. Para avançar às quartas de final, o time gaúcho precisará vencer a partida de volta por mais de dois gols de diferença.

Caso vença por apenas um gol de vantagem, a vaga na próxima fase será decidida nas penalidades.

O Fluminense vinha de cinco derrotas consecutivas, sendo uma válida pela semifinal do Mundial de Clubes, enquanto as outras quatro foram pelo Brasileirão.

Em contrapartida, o Inter estava invicto desde o retorno da pausa para o Mundial. Eram três vitórias e um empate. Esta foi a terceira derrota dentro do Beira-Rio em 2025, sendo a segunda para o Fluminense.