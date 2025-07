O Inter venceu o Ceará neste domingo (20), pela 15ª rodada do Brasileirão . A partida terminou 1 a 0 para o Colorado, com gol de Alan Patrick.

Confira os lances de Inter x Ceará

