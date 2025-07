Antigo alvo do Inter, volante argentino é anunciado por clube árabe

Irala esteve nos planos da diretoria colorada no início do ano. Luis ROBAYO / AFP

Agora é oficial: o destino de Elián Irala não será o Beira-Rio. Alvo do Inter na última janela de transferências, o volante de 21 anos foi oficializado como reforço do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a imprensa argentina, o San Lorenzo recebeu cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões) para vender 65% dos direitos econômicos do jovem.

Agenciado pelos mesmos empresários do lateral-esquerdo Bernabei, Irala esteve nos planos da diretoria colorada no início do ano, quando Thiago Maia tinha negociações avançadas com o Santos. Porém, nenhuma das transferências acabou se concretizando.

Outros volantes

Para o segundo semestre, o Inter segue em busca de um volante. Agora a missão é substituir o experiente Fernando que, com uma grave lesão no joelho, não voltará aos gramados tão cedo.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, dois nomes já receberam propostas: o uruguaio Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors, e o colombiano Juan Portilla, do Talleres.