Antes de decisão na Copa do Brasil, Roger comenta sobre condição física do Inter: "A gente vai chegar 100%"

Técnico do Inter exaltou o poder de reação da equipe contra o Vasco. Renan Mattos / Agencia RBS

No empate em 1 a 1 diante do Vasco, o técnico Roger Machado mostrou-se contente com a capacidade de reação do Inter ao buscar o resultado, mas criticou os primeiros 30 minutos da equipe. A partida deixou o Colorado na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Inter muda o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (29), às 21h30min, a equipe enfrenta o Fluminense pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Para isso, o treinador colorado quer se apegar no time que busca a reação nas partidas.

— Para mim, o que fica do Internacional é nos momentos muito decisivos e determinantes a forma como a gente reage. E foram muitos momentos que a gente demonstrou um poder de reação em cima das adversidades ou dos momentos muito complexos. A partida decisiva de uma Libertadores, as finais do estadual, os jogos extremamente decisivos — comentou Roger Machado.

Sobre a partida contra o Vasco, ele reforçou que o resultado não foi o esperado e que gostaria de ter o confronto resolvido ainda na primeira etapa para poder poupar atletas no segundo tempo.

— Gostaria que a gente tivesse decidido o jogo no primeiro tempo e eu pudesse reservar minutos, poupando jogadores importantes, como é o caso do Alan. E tive que fazer ainda com a partida em desvantagem, já pensando na quarta-feira. Então, sem dúvida nenhuma, a gestão, a utilização dos jogadores na minutagem vai ser determinante para que a gente vá mais longe nas copas e consiga vislumbrar um um título importante esse ano — comentou.

O elenco aguenta três competições?

Com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o calendário colorado ficará mais apertado a partir desta semana. O treinador reconhece que o elenco não é recheado o suficiente para manter o nível técnico em todas as partidas. Mesmo assim, ele acredita que a parada para o Mundial pode ter sido importante para o condicionamento físico dos atletas.

— É acreditar que o tempo que a gente teve de parada e o que a gente conseguiu acumular, que o Paulo Paixão fala, "acumular combustível", vai ser o suficiente para que a gente consiga cumprir essa maratona e se manter muito vivo nas competições que a gente quer conquistar — explicou o técnico.

Leia Mais A expulsão de Léo Jardim no jogo entre Inter e Vasco; confira a análise da arbitragem

Sobre a parte física do elenco, Roger Machado lembrou que a prioridade da semana é o confronto contra o Fluminense. Nessa linha, ele comentou que existia uma dúvida sobre Carbonero iniciar ou não contra o Vasco. Ao conversar com o atleta, ele decidiu colocá-lo no banco.

— É a conversa no olho a olho. Como eu peguei o Carbonero ontem, ainda priorizando o descanso. E a gente conversava: "Como é que tu tá? Tu tá bem recuperado? Eu preciso do bem hoje e do bem na quarta-feira." Ele disse: "Ah, prof, eu me sinto melhor do que ontem, mas eu ainda sinto que se eu iniciar o jogo eu vou arrastar o cansaço para o jogo". Ok, vou te levar para o banco, se precisar eu te coloco — lembrou Roger, que colocou o colombiano no segundo tempo e viu o atacante marcar o gol de empate.

Carbonero marcou o gol de empate no fim do segundo tempo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por fim, o treinador disse que não é muito adepto de concentrações, mas que tem optado pela estratégia para a comissão ter um maior controle da alimentação dos jogadores, pensando no acumulo de energia e no descanso.

— Vai ser na gestão do tempo e no descanso dos jogadores. Acredito que a gente vai chegar 100% sim, porque o acúmulo desses quatro jogos são mais acúmulos para dar a condição de que a gente consiga evoluir do que que nos tirar condição para os jogos decisivos — concluiu Roger.