Anos de invencibilidade e sequência de vitórias: como é o retrospecto do Inter em jogos às 11h

Última partida do Inter neste horário foi a vitória contra o Flamengo em 2023, com gol da vitória marcado por Maurício. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As tardes de domingo são popularmente associadas a jogos do Campeonato Brasileiro. O momento clássico das partidas da competição ganhou concorrência nos últimos anos, inclusive com um horário inusitado no mesmo dia: às 11h.

Neste domingo (20), o Inter enfrentará o Ceará, no Beira-Rio, pela manhã. Este será o primeiro confronto do Colorado neste horário em 2025. De momento, não há marcação para outro, o que pode tornar o duelo como o único do ano.

Apesar de algumas críticas por parte de jogadores, os jogos às 11h já estão no Campeonato Brasileiro há 10 anos. A prática acaba por ser mais atraente aos torcedores do interior, que podem viajar aos jogos e retornar antes do fim do dia para suas cidades.

Quanto ao Inter, desde 2015, o primeiro ano do novo horário na competição, o retrospecto é bastante favorável, com uma longa série invicta. São 13 jogos disputados, sendo oito vitórias, dois empates e apenas três derrotas. A equipe marcou 22 gols e sofreu 15.

Vale destacar que os três resultados negativos foram obtidos nos dois primeiros anos da nova medida. Sendo assim, o Inter não perde jogos do Campeonato Brasileiro às 11h há nove anos, tendo nove partidas de invencibilidade.

Outra estatística favorável ao Colorado é que o clube venceu os últimos seis confrontos ocorridos no horário da manhã. Desde a implementação das partidas em tal turno, o time não disputou jogos às 11h em três anos: 2017, 2020 e 2024.

Confira o retrospecto

07.06.2015 - Inter 2x0 Coritiba

30.08.2015 - Avaí 3x0 Inter

27.09.2015 - Santos 3x1 Inter

03.07.2016 - Inter 0x1 Grêmio

24.07.2016 - Ponte Preta 2x2 Inter

19.08.2018 - Inter 1x0 Paraná

11.08.2019 - Inter 0x0 Corinthians

15.09.2019 - Atlético-MG 1x3 Inter

22.09.2019 - Inter 1x0 Chapecoense

19.09.2021 - Inter 1x0 Fortaleza

10.10.2021 - Inter 5x2 Chapecoense

09.10.2022 - Inter 4x2 Goiás

23.04.2023 - Inter 2x1 Flamengo