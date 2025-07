Além de final do Brasileirão, relembre o histórico entre Inter e Vasco

Em 2015, Inter fez 6 a 0 no Vasco e garantiu a maior goleada entre as duas equipes. Félix Zucco / Agencia RBS

Após três vitórias consecutivas, o Inter busca manter a boa sequência no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), às 18h30min, o Colorado terá pela frente o Vasco, no Beira-Rio. Além de se tratar de grandes forças do futebol brasileiro, as duas equipes já decidiram Campeonato Brasileiro, e o confronto conta com um histórico favorável ao Inter.

Segundo dados do site oGol, os times já se enfrentaram 69 vezes. O Inter apresenta uma vantagem considerável, já que venceu 32 partidas. Enquanto isso, o Vasco tem 23 vitórias. O número de empates é de 14.

Quanto ao número de gols, o Colorado segue em vantagem. O time gaúcho balançou as redes 102 vezes e sofreu 92 gols.

Decisão de Campeonato Brasileiro

Com gols de Jair e Falcão, Inter venceu o jogo da volta e foi campeão brasileiro de 1979. Armênio Abascal Meireles / Agencia RBS

Em meio aos confrontos, o que mais chama a atenção é o fato das equipes terem decidido o Campeonato Brasileiro de 1979.

Com duas vitórias, uma por 2 a 0 no Maracanã e outra por 2 a 1 no Beira-Rio, o Inter conquistou o tricampeonato, sendo a única vez que um clube venceu a competição de forma invicta.

No ano seguinte, Inter e Vasco se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores. No Rio de Janeiro, um empate em 0 a 0. Em Porto Alegre, 2 a 1 para o Colorado, que acabou com o vice-campeonato da competição naquele ano.

Vantagem no Beira-Rio

Ainda segundo o site oGol, o Inter tem ampla vantagem em duelos no Beira-Rio. Em 30 jogos no estádio, os gaúchos venceram 19 vezes, enquanto o Vasco tem apenas sete vitórias. Também constam quatro empates.

É em Porto Alegre que o Inter detém a maior goleada do confronto. No Brasileirão de 2015, o time venceu o Vasco por 6 a 0 e colaborou com o rebaixamento dos cariocas.

Outro fator que joga a favor do Inter são os últimos confrontos entre os dois clubes. Nas últimas seis partidas, são cinco vitórias coloradas e apenas uma derrota.

Últimos seis jogos

21/11/2024 - Vasco 0x1 Inter (Brasileirão)

07/07/2024 - Inter 1x2 Vasco (Brasileirão)

26/10/2023 - Vasco 1x2 Inter (Brasileirão)

11/06/2023 - Inter 2x1 Vasco (Brasileirão)

14/02/2021 - Vasco 0x2 Inter (Brasileirão)

18/10/2020 - Inter 2x0 Vasco (Brasileirão)

Histórico entre Inter e Vasco

69 jogos

32 vitórias do Inter

23 vitórias do Vasco

14 empates