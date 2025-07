Alan Benítez é apresentado pelo Inter e fala sobre características: "Sou muito bom na defesa"

O Inter apresentou, nesta sexta-feira (4), o lateral-direito Alan Benítez . O jogador foi contratado junto ao Cerro Porteño e assinou com o Colorado até dezembro de 2026.

— Encontrei um grupo muito bom. A verdade é que me receberam todos muito bem, desde os brasileiros até os estrangeiros. Também já falei pessoalmente com o professor Roger e estou muito feliz — afirmou.

— Todo jogador sonha em vestir a camisa da sua seleção. Acho que se me der bem aqui no Inter, serei uma boa opção para o Alfaro. Não sei o que ele pensa, mas estarei sempre à disposição — afirmou.

Alan Benítez também destacou suas características que podem corroborar com o elenco do Inter:

— Eu gosto de atacar muito, eu subo muito. Também sou muito bom na defesa, então vocês vão ver muito disso. O futebol é coletivo, não depende apenas de um jogador. Então, venho ajudar — ressaltou, falando sobre a grande do clube:

— Vamos fazer o nosso melhor para tentar passar pelo Flamengo (na Libertadores). O Inter é um dos maiores do Brasil e também da América do Sul. Então, não foi muito difícil escolher vir para cá.

O Colorado segue vivo nas disputas de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O time volta a campo em 12 de julho, no Beira-Rio, contra o Vitória. O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro.

