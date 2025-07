Adversário do Inter, Santos ainda busca encontrar melhor forma para utilizar Neymar

Neymar anotou apenas um gol com bola rolando neste retorno ao Santos. Raul Baretta / Santos FC

Depois de vencer o Ceará no Beira-Rio, no domingo (20), o Inter irá nesta quarta-feira (23) a Vila Belmiro encarar o Santos de Neymar. Na zona de rebaixamento, o Peixe ainda é um time que oscila e tem o técnico Cléber Xavier ainda buscando o melhor posicionamento para utilizar seu principal craque. O camisa 10 tem variado o posicionamento entre ser o meia por trás de um centroavante ou atuar como um meia mesmo. Sem a bola, o técnico adapta o time para exigir o menor sacrifício de Neymar.

Contratado no final de janeiro, Neymar estreou pelo Santos em 5 de fevereiro diante do Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Paulistão. Ele tem até o momento 14 jogos disputados com quatro gols marcados. O primeiro com bola rolando veio diante do Flamengo, há duas rodadas, que deu a vitória de 1 a 0 para o Santos.

Diante do Flamengo, Neymar atuou como meia central tendo o centroavante Deivid Washington ao seu lado dentro do 4-2-3-1 que tinha Álvaro Barreal pela direita e Guilherme pela esquerda. Ainda durante o primeiro tempo, Cléber Xavier deu a orientação para Deivid Washington voltar mais na marcação dos volantes do Flamengo deixando Neymar como homem mais adiantado. Assim, o camisa 10 tinha liberdade para circular pelo campo no momento que o Santos avançava, mas podia “descansar” sem a bola. Foi dentro da área, como centroavante, que Neymar marcou aos 38 do segundo tempo o gol que deu a vitória ao Peixe.

Falso 9

Na última rodada, Neymar ganhou um novo companheiro no centro do setor ofensivo. O argentino Benjamín Rollheiser foi escalado no lugar de Deivid Washington fazendo a função do meia desse 4-2-3-1 fazendo com que Neymar atuasse adiantado, dessa vez como um falso 9. Isso já havia sido usado diante do Botafogo, antes da parada para o Mundial de Clubes.

— O melhor lugar é como 10, por dentro, perto do 9. Tem outra opção, junto com um meia, como usei com o Rollheiser contra Botafogo e Mirassol. Ele é flecha, que enxerga gol e finaliza com qualidade, mas é armador, um arco potente. Ter alguém na frente e do lado para atacar espaço é a melhor condição. Vou usar das duas maneiras. De um jeito e de outro — declarou Cléber Xavier no último domingo deixando aberta as duas possibilidades para usar Neymar.

Os mapas de calor dos jogos contra Flamengo e Mirassol, porém, mostram que a movimentação de Neymar foi parecida nas duas partidas. O jogador parte de dentro, mas tem a tendência de cair mais pelo lado esquerdo.

Mapa de calor de Neymar contra o Flamengo:

Diante do Flamengo, Neymar partiu como meia sempre procurando cair mais pelo lado esquerdo. Sofascore / Reprodução

Mapa de calor de Neymar contra o Mirassol:

Como falso 9, Neymar teve seu posicionamento do meia para a esquerda contra o Mirassol. Sofascore / Reprodução

Por isso sua marcação, dentro da forma de Roger de marcar por zona e não individual, deve cair na zona entre os volantes Thiago Maia e Bruno Henrique e do lateral-direito Aguirre.

O fato de Neymar ainda não estar 100% fisicamente e no ritmo de jogo influencia na maneira de jogar do Santos. Mesmo na Vila Belmiro, a equipe teve uma postura reativa diante do Flamengo — a posse de bola foi de 26%. É possível que Cléber Xavier novamente abra mão de ter mais a bola já que tem dificuldade para pressionar seus adversários esperando que seu camisa 10 possa decidir o jogo em menos ações ofensivas, mas mais efetivas.

Leia Mais Roger Machado prepara novas opções e modelo alternativo no meio-campo do Inter