Abel Braga relembra perda de título brasileiro na última rodada: "O Inter perdeu no apito"  

O tempo passa, mas vai ser difícil para o torcedor colorado superar o Brasileirão de 2020 . A equipe deixou escapar o título na última rodada da competição, quando empatou sem gols com o Corinthians.

Nesta sexta-feira (25), o ex-treinador do time na época voltou a falar sobre o assunto e expressou a sua opinião sobre o Brasileirão de 2020:

— O Inter perdeu no apito.

Abel relembrou que, diante do Corinthians, o Inter teve um pênalti anulado após revisão do VAR, ainda na primeira etapa. Ele cita que o Flamengo teve um lance semelhante marcado a favor durante a competição.

— Nesse jogo, teve o pênalti, o VAR chamou e não marcou. Então eu falo: foi no apito. O Inter perdeu no apito de forma vergonhosa — disse Abel Braga.

O técnico foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Inter em 2006. Caso o Inter tivesse vencido o Corinthians, Abel também teria em sua galeria o título brasileiro com o Colorado, que daria fim a um jejum, já que o clube não vence a competição desde 1979.