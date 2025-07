Abel Braga manda recado à torcida do Inter e comenta sobre momento no Brasileirão: "Tem plenas condições de reagir"

Entrevistado no programa Show dos Esportes , da Rádio Gaúcha, na quarta-feira (2), o ídolo colorado, Abel Braga , comentou sobre o que espera da equipe para o restante da temporada. Ele ainda despistou possíveis conversas para assumir um cargo no clube neste momento.

Para o ex-treinador do Inter, o clube gaúcho será o mais beneficiado com a pausa do Mundial de Clubes. Sobre o Campeonato Brasileiro, em que o Inter é o 17° colocado, dentro da zona de rebaixamento, Abel Braga acredita em uma recuperação e utiliza como exemplo a temporada passada, quando o clube quase brigou pelo título.

De volta ao Rio Grande do Sul?

Desde o retorno de profissionais identificados com o clube, como D'Alessandro e Paulo Paixão, foi comentado nos bastidores do clube sobre a possibilidade de Abel Braga também assumir um cargo na equipe.

Hoje morando no Rio de Janeiro, ele foi questionado se pretende retornar logo ao Rio Grande do Sul. De cara, ele afirmou que voltará logo, mas será para visitar o amigo Elio Carravetta, com quem trabalhou no Inter.