A uma semana da abertura da janela, Inter avança por reforços e dá sinais ao mercado

Inter tenta rechear o grupo de Roger. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter deu um recado claro ao mercado com os dois nomes apontados como possíveis alvos na janela de transferência. O clube busca dar mais força e intensidade ao meio-campo. O diagnóstico da necessidade de dar mais vitalidade ao setor para as decisões do segundo semestre pode se transformar em ações concretas a uma semana da abertura do período de transferências.

Alan Rodríguez, do Argentinos Jrs, e Juan Camilo Portilla, do Talleres, são exemplos desta busca. Ainda que sejam de funções diferentes no meio-campo, os dois entram na categoria de jogadores que dão intensidade e força.

Portilla seria uma alternativa para substituir Fernando. Com característica de cabeça de área, o jogador da seleção da Colômbia tem 26 anos e está há duas temporadas no futebol argentino. Saiu do América de Cali no começo de 2024 por US$ 2 milhões.

Por enquanto, a conversa está em fase de sondagem. Andres Fassi, presidente do Talleres, admitiu o contato para a reportagem de Zero Hora. O dirigente disse que considerou a investida baixa e quer a permanência do atleta. Sua multa rescisória é avaliada em US$ 6 milhões (cerca de R$ 35 milhões), e o Atlético-MG também demonstrou interesse no atleta.

Portilla é um volante-volante. Suas maiores virtudes são defensivas. Com 1m83cm, tem imposição na bola por cima e bons números em desarmes e recuperações de posse. E costuma fazer isso sem cometer tantas faltas, a média é de uma por jogo. Só levou três cartões nos 18 jogos da atual temporada. Não é muito frequente na metade ofensiva do campo. Não tem gols nem assistências em 2025, e, nas 46 aparições de 2024, fez um gol e deu cinco assistências.

Oferta formal

Alan Rodríguez é mais dinâmico. Costuma partir da direita no Argentinos Juniors e se movimentar por todo o meio-campo. Já foi segundo volante também. Não é alto (tem 1m70cm), mas compensa com muita bravura e liderança, tanto que é o capitão do time. Por ele, o Inter fez oferta formal, de US$ 4 milhões (cerca de US$ 23 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas o clube argentino espera outras ofertas, como a do Boca Juniors, que também deseja contar com o jogador.

Os próximos dias serão decisivos. A janela brasileira abre em 10 de julho, e o desejo colorado é o de trazer algum reforço já nesse começo. A missão é entregar mais opções para Roger Machado antes das disputas de mata-mata da Copa do Brasil, em 30 de julho. Por enquanto, a lesão de Fernando limita as alternativas a Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e o jovem Luis Otávio, de 18 anos. É preciso ter mais para enfrentar o Fluminense e, logo depois, o Flamengo, pela Libertadores.