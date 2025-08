A provável escalação do Inter contra o Vasco

Embalado após três vitórias consecutivas, o Inter busca manter a boa fase no Campeonato Brasileiro . Neste domingo (27), às 18h30min, a equipe encara o Vasco , no Beira-Rio, em jogo da 17ª rodada.

Para o confronto, o técnico Roger Machado não contará com o zagueiro Vitão , que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a vaga, o principal candidato é o argentino Mercado , que não joga desde setembro do ano passado .

Quanto ao restante do elenco, o treinador deve repetir a base da escalação que esteve em campo na vitória sobre o Santos por 2 a 1 .

Escalação do Inter

Assim, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

