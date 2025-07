O Inter enfrentará o Santos nesta quarta-feira (23), às 21h30min , na Vila Belmiro. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão .

Para o confronto, a tendência é que Roger Machado repita a equipe que venceu o Ceará no domingo (20).

Escalação do Inter

Assim, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.