A expulsão de Léo Jardim no jogo entre Inter e Vasco; confira a análise da arbitragem

O jogo entre Inter e Vasco contou com uma expulsão nos minutos finais no Beira-Rio. Quando os cariocas tinham 1 a 0 no placar, o técnico Fernando Diniz trocaria Lucas Pithon por Victor Luís. O goleiro Léo Jardim caiu no gramado alegando dores e ficou desperdiçando tempo de jogo no chão.