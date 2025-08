À espera do BID: qual a provável data da estreia do novo reforço do Inter

Novo reforço colorado para o meio-campo, o volante Alan Rodríguez aguarda sua regularização para ficar à disposição do técnico Roger Machado.

No entanto, seu aproveitamento pode não ocorrer de forma imediata, já que o uruguaio também precisará de alguns dias para se adaptar.

Caso não seja relacionado contra o São Paulo, neste domingo (3), a estreia deve acontecer no dia 9 de agosto , contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Primeiras atividades

Sem atuar desde o fim de maio, Rodríguez vinha realizando treinamentos para manter a forma física nas últimas semanas. Ainda assim, passará por avaliações e atividades físicas nesses primeiros dias no CT Parque Gigante.

O atleta deve realizar sua primeira atividade com o grupo na tarde desta quinta-feira (31). Essas atividades serão importantes para que a comissão técnica defina seu aproveitamento já no jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Regularização

Além da parte física, o volante também precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A expectativa é de que o clube conclua a inscrição nos próximos dias.

É importante destacar que, mesmo regularizado, Rodríguez não poderá ser escalado na partida contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Mas ideia é que ele esteja em condições de ser titular nos confrontos com o Flamengo, pela Libertadores.

