Zagueiro do Inter lamenta gol contra e derrota para o Atlético-MG: "Não podemos estar nessa situação"

Vitão marcou gol contra na derrota para o Galo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter perdeu para o Atlético-MG, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12), na Arena do Galo. O tropeço no último compromisso antes da parada para o Mundial de Clubes colocou o Colorado na zona de rebaixamento do Brasileirão.

— Não é o que a gente planejava para essa parada estar na zona de rebaixamento, mas futebol é difícil, às vezes é um pouco injusto. A gente fez um jogo para sair no mínimo com um empate, no meu ponto de vista, mas é isso, perdemos. Agora é avaliar algumas coisas. Classificamos na Libertadores e na Copa do Brasil, mas não podemos estar nessa situação no Brasileirão. Aproveitar essa pausa para descansar a mente, descansar o corpo e melhorar essa situação no Brasileirão — avaliou o zagueiro Vitão.

Capitão do Inter, Vitão marcou contra o primeiro gol do Galo. Na saída de campo, o zagueiro lamentou a situação.

— Foi uma fatalidade, infelizmente acontece. É o primeiro gol contra da minha carreira. A bola foi venenosa, coloquei a cabeça para tirar, mas bateu, pegou errado e foi para o gol. Mas é isso, corrigir os erros individuais, os erros coletivos, para melhorar a situação no Brasileiro — afirmou.

Agora, o clube colorado terá uma pausa de 30 dias antes do próximo compromisso. O Inter volta a campo em 12 de julho (data base), contra o Vitória, também pelo Brasileirão.

— A gente vem numa sequência de jogos grandes. Sabemos como é o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil, muita sequência. É normal o pessoal sentir (lesões), essa parada vai ser muito importante para recuperar quem está machucado e melhorar algumas coisas — finalizou o zagueiro.