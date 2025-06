Volta dos lesionados, chegadas e saídas: o que pode mudar no Inter durante a parada do Brasileirão

Roger (E) aposta em um Inter mais forte após parada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A parada do Brasileirão por conta da disputa do Mundial de Clubes tem tudo para ser benéfica para o Inter. Os atletas foram liberados para um período de férias. Depois, a partir do dia 28 de junho, serão mais duas semanas de preparação para a retomada do Brasileirão. O período servirá para saídas, contratações e recuperação dos lesionados.

Começando pelo departamento médico, o prognóstico é positivo. Valencia e Borré já atuaram na derrota para o Atlético-MG. Gabriel Mercado estará liberado para participar, sem restrições, dos treinamentos na intertemporada. A ideia também é contar com Rochet na partida contra o Vitória, nos dias 12 ou 13 de julho, na retomada do Brasileirão. Bernabei será reavaliado no período.

— Acredito numa retomada com a possibilidade de a gente contar com mais opções, com grupo mais cheio, em função até dos retornos que a gente vai ter, dos processos de recuperação. Vamos ter as condições de reverter esse processo (no Brasileirão). O que eu posso dizer para o torcedor é que o trabalho não para — disse Roger Machado.

Negociações

O período também servirá para negociações. Saídas e chegadas vão acontecer. Aliás, o Inter já confirmou a contratação do lateral-direito Alan Benítez. Mais um zagueiro e um volante devem desembarcar no Beira-Rio. A contratação de um meio-campista é tratado com certa urgência pelos dirigentes colorados após a lesão de Fernando.

Com a reabertura da principal janela de transferências marcada para o dia 10 de julho, jogadores como Vitão e Wesley podem sofrer assédio do Exterior. Por uma necessidade financeira, o Clube vai precisar realizar a venda de um ativo. Rogel e Nathan, com contratos terminando no próximo dia 30, já sabem que não terão seus vínculos ampliados.

Treinos