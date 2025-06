Volante que está na mira do Inter deve fechar com clube dos Emirados Árabes

San Lorenzo deve aceitar proposta de clube dos Emirados. Luis ROBAYO / AFP

Um dos alvos do Inter para a temporada de 2025, o volante Elián Irala está de malas prontas para deixar o San Lorenzo, da Argentina. Mas o destino do jogador, que já esteve próximo do Beira-Rio, deverá ser os Emirados Árabes.

A imprensa argentina noticiou nesta terça-feira (17) que o San Lorenzo teria recebido uma proposta na casa dos 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões) pelo volante de 20 anos. O valor é maior do que o Inter ofereceu no início do ano pela contratação de Irala.

Além do Inter, o Fortaleza e o Cincinnati, dos Estados Unidos, também demonstraram interesse na contratação de Elián Irala.

Em fevereiro, os gaúchos acenaram com uma proposta oficial na casa dos 3 milhões de dólares, mas o San Lorenzo desistiu da negociação no último dia da janela de transferências.

Carência na posição

Uma das urgências do Inter no mercado é a contratação de um volante. A ideia dos dirigentes é ter um substituto para o lesionado Fernando. Irala, por característica, não chega a ser necessariamente da mesma função, mas é um atleta que vem sendo monitorado pelo clube.