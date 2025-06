Volante e atacante preocupam Inter para jogo contra o Atlético-MG

Fernando deixou o jogo no primeiro tempo. Lucas Mercon / Fluminense,Divulgação

O Inter pode ter duas baixas importantes: Fernando e Vitinho. Ambos sentiram problemas e devem passar por exames nesta segunda-feira (2). Nos bastidores, o clube se preocupa pela importância da dupla para a sequência da temporada.

Já Borré, que sentiu dores na costela, deve viajar à Colômbia para a disputa das Eliminatórias.

Protocolo médico

Fernando deverá passar por exame de imagem em breve. O volante relata fortes dores no joelho direito após dividida com Martinelli, volante carioca. Ele tentou retornar ao jogo, mas não teve condições. Foi sacado para o ingresso de Thiago Maia.

Fernando

O protocolo médico indica esperar algumas horas para verificar eventual problema. Há cuidados especiais com o Fernando, que completa 38 anos no próximo mês, para evitar desgaste físico.

Vitinho

Já Vitinho, que sofreu uma fratura na mão esquerda, se chocou com um jogador do Fluminense no segundo tempo.

A análise preliminar, segundo informações repassadas pela comissão técnica colorada, era de um trauma leve no braço direito. Ele também tende a passar por exames para verificar a gravidade.

Borré

O atacante saiu no intervalo com dores na costela. Segundo apurado por Zero Hora, o atacante está liberado para viajar à Colômbia para se juntar à seleção para a disputa das Eliminatórias. Ele será reavaliado em seu país.

Folga de três dias

O Inter concedeu folga de três dias ao elenco, mas o Departamento Médico está em funcionamento, assim como outras áreas do clube. A reapresentação ocorre na quinta-feira (5) pela manhã.