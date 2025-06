Vitinho volta a se lesionar, em partida do Inter contra o Fluminense

Vitinho era a novidade no ataque do Inter neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

Desfalque do Inter por quase um mês, Vitinho voltou a se lesionar neste domingo (1º), contra o Fluminense, no Beira-Rio. Titular no confronto, o atacante precisou deixar o campo no início do segundo tempo da partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Desta vez, o problema foi no braço esquerdo. O lance ocorreu em disputa de bola com Serna, que se chocou contra o atacante colorado. Ele deixou o campo com dores. Bruno Tabata entrou em seu lugar.

Ao que parece, a lesão não está relacionado ao problema que o afastou dos gramados por 26 dias. Em abril, Vitinho fraturou o dedo indicador da mão esquerda e só voltou a atuar no último dia 25, em partida contra o Sport.

Segunda baixa no jogo

Foi a segunda vez na partida que o Inter foi forçado a fazer uma substituição. No primeiro tempo, Fernando deixou o campo mancando, com dores no joelho direito, dando lugar a Thiago Maia.