Vitão é punido pelo STJD por declarações após o jogo contra o Corinthians 

Vitão, que terminou a partida como capitão do time, fez duras críticas à arbitragem na saída de campo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Vitão e Bruno Henrique foram julgados na 1ª Comissão Disciplinar do STJD no início da tarde desta segunda-feira (23). O zagueiro foi punido com dois jogos de suspensão por declarações realizadas contra a arbitragem, após a derrota diante do Corinthians, pelo Brasileirão, no dia 3 de maio, em Itaquera. Já o volante acabou sendo absolvido da acusação de danos à praça esportiva.

Vitão, que terminou a partida como capitão do time, foi punido através do artigo 258, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". O zagueiro terá que cumprir dois jogos de suspensão, ou seja, não poderá atuar contra Vitória e Ceará, os próximos compromissos do Inter no Brasileirão. O departamento jurídico do Inter deve tentar um efeito suspensivo.

A situação de Bruno Henrique foi mais tranquila. Os auditores do STJD decidiram pela absolvição do jogador. O volante foi expulso por dar uma entrada violenta no adversário. Ele também foi denunciado por ter arremessado uma garrafa em direção a porta de acesso aos vestiários.

Por retardar o reinício da partida, o Inter foi punido em R$ 3 mil. Já o Corinthians, por cantos homofóbicos do seu torcedor, foi punido em R$ 80 mil.

Relembre os casos

Vitão

O zagueiro foi denunciado no artigo 243-F, por “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A pena prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e suspensão de uma a seis partidas.

A acusação diz respeito à entrevista concedida ainda no gramado da Arena Corinthians:

— A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui — disse Vitão.

Bruno Henrique

Expulso no segundo tempo da partida, o volante foi denunciado em dois artigos: 258 parágrafo 2º e inciso II, e 219.

No primeiro, por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”, pode pegar de um a seis jogos de suspensão. No segundo, por “danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva”, pode implicar em suspensão de 30 a 180 dias, mais multa de R$ 100 a R$ 100 mil.