Vitão e Bruno Henrique são denunciados por incidentes em derrota do Inter para o Corinthians

O Inter pode ter que voltar a disputar o Brasileirão sem Vitão e Bruno Henrique. A dupla foi denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por incidentes ocorridos na derrota de 4 a 2 para o Corinthians, no dia 3 de maio , pela sétima rodada do campeonato nacional.

Situação de Bruno Henrique

No primeiro, por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”, pode pegar de um a seis jogos de suspensão . No segundo, por “danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva”, pode implicar em suspensão de 30 a 180 dias, mais multa de R$ 100 a R$ 100 mil .

Curiosamente, a súmula assinada pelo árbitro Paulo Zanovelli não faz nenhuma consideração sobre o comportamento do atleta colorado, apenas justificando a apresentação do cartão vermelho: “dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola”.

Situação de Vitão

— A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui — disse Vitão.

Quando será a decisão?

O julgamento de ambos está agendado para ocorrer às 11h30min da próxima segunda-feira (23), na sede do STJD, no Rio de Janeiro. O próximo compromisso do Inter pelo Brasileirão é dia 12 de julho, às 16h30min, contra o Vitória, no Beira-Rio.