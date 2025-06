Vice de futebol do Inter fala sobre reforços: "Estamos ativos no mercado"

— O mercado é muito complexo e competitivo. Basta ver a dificuldade de se encontrar atletas com baixo valor e boa capacidade competitiva. Todos os clubes têm as tecnologias atuais. Então, qualquer avaliação pública, no sentido de dizer quantos, em que posição e falar em CPF, estamos, na verdade, externando nossa estratégia, o que pode implicar numa situação de perder um atleta. O que posso deixar muito claro é que estamos ativos no mercado, cientes das nossas possibilidades e também das necessidades de fortalecimento — afirmou.

— Sabemos das carências e como o mercado se movimenta em algumas posições. Temos a importância de fortalecimento do elenco, tudo está mapeado e com planejamento permanente que estamos tentando executar. Vitão é um ativo nosso, um jogador extremamente importante, eu o considero como um dos melhores zagueiros do Brasil, ou o melhor zagueiro do Brasil, a gente também tem outros ativos dentro do nosso grupo. Pode ser que o mercado prefira jovens e dê oportunidades para o nosso pessoal da base, como aconteceu ano passado com o Gabriel Carvalho. Os meninos têm bastante procura do mercado. Não existe jogador inegociável. Nossa estratégia é não perder competitividade. Se eventualmente isso acontecer, vamos ter de buscar reforços à altura.