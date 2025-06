Venda de Johnny ao Atlético de Madrid renderá quantia milionária ao Inter 

Johnny está trocando o Betis pelo Atlético de Madrid, na Espanha. Real Bétis @realbetisbalompie / Instagram/Reprodução

O volante Johnny, ex-Inter, está trocando de clube na Espanha e a negociação vai render dinheiro para os cofres do Beira-Rio. Nesta terça-feira (24), o Atlético de Madrid acertou a compra do jogador junto ao Bétis.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, a negociação foi selada entre os clubes com o Atlético de Madrid pagando 30 milhões de euros (R$ 192,3 milhões na cotação atual) para adquirir o atleta.

O Inter tem direito a 20% do lucro obtido pelo Bétis com o volante, comprado no final de 2023 por 6 milhões de euros. Ao todo, os espanhóis lucraram 24 milhões de euros com o atleta.

Sendo assim, o Bétis terá de repassar 4,8 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões pela cotação atual) ao Colorado. Além disso, o Inter também receberá valores do mecanismo de solidariedade da Fifa, por participar da formação de Johnny.

A quantia será importante para o orçamento do Inter. A meta estipulada pela direção é atingir o montante de R$ 160 milhões em transferências.

Com o incremento da venda de Johnny, o clube chega perto da marca de R$ 70 milhões arrecadados no ano. Por isso, ainda há necessidade de venda de atletas do elenco colorado.

Leia Mais Três prioridades para o Inter melhorar seu desempenho na volta das férias