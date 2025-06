Veja o retrospecto do Inter contra o Fluminense, adversário nas oitavas da Copa do Brasil

Pênalti convertido por Célio Silva contra o Fluminense. José Doval / Agencia RBS

Inter e Fluminense são velhos conhecidos na Copa do Brasil. As equipes foram sorteadas para se enfrentar nas oitavas de final da atual edição, e trazem na bagagem do confronto uma disputa de final do torneio.

Em 1992, o Colorado venceu sua única Copa do Brasil, justamente contra a equipe carioca. Cada um dos times venceu um jogo, mas por conta de um gol marcado no Rio de Janeiro — era válido o gol qualificado —, o Inter se tornou campeão.

Na ida, nas Laranjeiras, o Flu venceu por 2 a 1, com gols de Wagner e Ézio, e Caíco descontando para o Colorado. A volta foi no Beira-Rio, e com gol de pênalti de Célio Silva, aos 42 minutos do segundo tempo, o Inter assegurou a conquista inédita. Foram os únicos dois duelos entre as equipes na Copa do Brasil.

Confrontos diretos

Fora este duelo na Copa do Brasil, Inter e Fluminense já se enfrentaram outras 79 vezes. Ao todo, são 32 vitórias coloradas, 24 dos cariocas e 25 empates.

São 69 partidas no Brasileirão, quatro na Libertadores, duas na extinta Primeira Liga, quatro no Torneio Robertão e apenas duas na Copa do Brasil.

Jogos: 81

81 Vitórias do Inter: 32

32 Vitórias do Fluminense: 24

24 Empates: 25

Leia Mais Inter conhece adversário das oitavas de final da Libertadores