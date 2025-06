Valencia anima o Equador e pode reforçar o Inter contra o Atlético-MG

Nesta terça-feira (10), em Lima, no Peru, o Equador pode garantir vaga na Copa do Mundo . O Inter acompanha à distância pela possibilidade de escalação de Enner Valencia . O atacante pode ser utilizado pela seleção e, desta forma, ficar à disposição para encarar o Atlético-MG, na quinta-feira (12), pelo Brasileirão.

Sebastián Beccacece, argentino que comanda o Equador, rasgou elogios ao centroavante em coletiva antes do último treino para o confronto. Destacou os cinco gols dele nas Eliminatórias e não descartou a presença dele no jogo:

Lesão muscular

Contra o Brasil, no empate sem gols, em Guayaquil, ele não ficou nem no banco. Valencia seguiu o protocolo de acordo com o Departamento Médico colorado. Entretanto, treinou com os companheiros no domingo (8) e pode ser a novidade.