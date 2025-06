Título, G-4 ou fugir do Z-4: o que as projeções indicam para o Inter no Brasileirão

Roger confia em saída do Z-4 antes da retomada das copas. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O título do Gauchão conquistado de forma invicta e a boa estreia no Brasileirão com empate diante do poderoso Flamengo, no Maracanã, geraram a sensação de que o Inter poderia voltar a ganhar o maior título nacional após 46 anos.

Porém, as rodadas seguintes, com apenas duas vitórias e a entrada na zona de rebaixamento antes da parada para o Mundial de Clubes, fazem com que os números mostrem o clube com sua pior campanha na história dos pontos corridos depois de 12 jogos.

A matemática mostra a dificuldade de título para o Inter deixando a possibilidade de uma nova taça na temporada basicamente restrita às copas.

Ainda que seja cedo para projeções na tabela, já que menos de um terço do Brasileirão foi disputado, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), conhecido por analisar probabilidades no futebol, calcula que a chance de título do Inter é de apenas 0,087% após 12 rodadas.

Pelo aproveitamento do atual líder, de 72,7%, o Flamengo chegaria a 83 pontos. Logo, só 84 pontos garantiria a taça aos demais sem depender de critérios de desempate. Esse número de pontos é cinco a mais do que o conquistado pelo campeão Botafogo em 2024.

Com apenas 11 pontos, o Inter precisaria conquistar 73 dos 78 pontos que tem a disputar: aproveitamento de 93,5%. Os 79 do título do Botafogo representam, ainda, um alto aproveitamento de 87% nos 26 jogos restantes.

Libertadores e fugir da Série B

Diante da dificuldade imposta pela matemática, uma projeção positiva e mais real para o Inter seria de briga por vaga na Libertadores de 2026.

Dependendo do desempenho dos brasileiros nas competições continentais, o Brasileirão pode ter até G-9, mas a garantia do momento é de que os quatro primeiros irão direto para a fase de grupos, com outros dois indo para a etapa preliminar do torneio continental.

Vaga no G-4

No momento, a exigência para a vaga no G-4 é de 73 pontos levando em conta o Bragantino, que está em terceiro na classificação, mas é o quarto em aproveitamento já que tem um jogo a mais do que o Palmeiras, quarto na classificação geral.

Como está fora do G-4, precisaria fazer 74 pontos. Essa projeção exigiria do Inter um aproveitamento de 80,7% até o final da competição. Ou seja, fazer 63 dos 78 pontos possíveis.

G-6

Para G-6, a necessidade do momento indica que o Colorado teria de somar 70,5% dos pontos que irá disputar, de acordo com o Bahia, atual sexto colocado em aproveitamento.

Obviamente, há a possibilidade de o Inter conquistar vaga na Libertadores do ano que vem sendo campeão da atual edição ou da Copa do Brasil.

Prioridade colorada

As copas devem ser a prioridade do clube em relação a títulos, mas o técnico Roger Machado reconheceu, depois da derrota para o Atlético-MG, que será necessário focar em deixar o Z-4 antes da retomada dos torneios de mata-mata.

— É constrangedor estar no Z-4, mas tem muito Brasileirão pela frente. Esse primeiro terço do campeonato foi difícil para nós, tivemos uma tabela dura e perdemos pontos importantes em casa. Não é desculpa, mas estamos sofrendo com o calendário. Só que imagino que o torcedor também gostaria de estar vivo nas Copas. O Brasileirão começa antes das copas, o que nós dá foco exclusivo para melhorar — garantiu.

Parte baixa da tabela

O Inter abre o Z-4 do Brasileirão com a mesma pontuação de Santos e Vitória, que estão fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Os três têm 30,6% de aproveitamento, o que indica 35 pontos. Ou seja, para escapar da queda para a Série B, a exigência do momento é chegar a 36 pontos.

O Colorado fará isso se tiver uma leve melhora no aproveitamento, somando 32,4% dos pontos que irá disputar. A projeção atual, porém, está abaixo da média.

Número de segurança

No ano passado, por exemplo, o Bragantino precisou somar 44 pontos para evitar o rebaixamento. Para atingir esse número considerado seguro, o Inter precisaria ter um aproveitamento de 42,3% nos jogos restantes. Isso seria alcançado com mais 33 pontos, que podem ser conquistados, por exemplo, com nove vitórias e seis empates em 26 partidas.

Pela projeção atual

Título: 84 pontos

Do que o Inter precisa: 93,5% de aproveitamento

73 de 78 pontos

G-4: 74 pontos

Do que o Inter precisa: 80,7%

63 de 78 pontos

G-6: 66 pontos

Do que o Inter precisa: 70,5%

55 de 78 pontos

Fugir do Z-4: 36 pontos

Do que o Inter precisa: 32,4%

25 de 78 pontos