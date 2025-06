Taison recebe nova oferta para ficar na Grécia, mas aguarda por contato do Inter

Vínculo de Taison com o clube grego encerra no fim de junho. Paok / Divulgação

Enquanto aguarda um contato do Inter para um possível retorno ao Beira-Rio, Taison é cortejado para continuar na Grécia. Disposto a renovar o contrato que encerra no fim de junho, o PAOK teria aumentado a proposta salarial para o atacante permanecer por mais uma temporada.

De acordo com o site grego SDNA, o clube de Tessalônica já havia ofertado uma quantia anual de 500 mil euros (mais de R$ 3 milhões) para estender o vínculo. Diante da negativa, foi apresentada uma segunda oferta, entre 600 e 650 mil euros anuais (R$ 3,8 e 4,1 milhões).

A renovação seria um pedido pessoal do técnico Razvan Lucescu, filho do romeno Mircea Lucescu, que comandou o atacante no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Desde o encerramento do campeonato grego, no fim de maio, Taison passa férias com a família em Pelotas, sua cidade natal. Aos 37 anos, o jogador contou a pessoas próximas que gostaria de encerrar a carreira no time do coração e que o revelou para o futebol. Porém, conforme apurou a reportagem de Zero Hora, até este sábado (21) não houve nenhum movimento por parte da diretoria colorada para uma repatriação.

Revelado pelas categorias de base do Inter, Taison fez parte dos elencos campeões da Copa Sul-Americana de 2008 e Libertadores de 2010. Vendido ao Metalist, da Ucrânia, ainda jogou no Shakhtar Donetsk, antes de voltar ao Beira-Rio para uma segunda passagem, entre 2021 e 2023.

Após rescindir o contrato com o Colorado, chegou ao PAOK em janeiro de 2023. Em três temporadas na Grécia, disputou 111 jogos, com 17 gols marcados e 20 assistências, e ajudou o clube a conquistar o campeonato grego de 2023-2024.