Suspensão de Vitão abre disputa na zaga do Inter 

Vitão foi punido por criticar árbitro de jogo contra o Corinthians.

Com Vitão fora dos jogos do Inter contra Vitória e Ceará, pelo Brasileirão, após punição do STJD, Roger Machado terá uma disputa entre dois destros para a posição ao lado de Victor Gabriel.

Uma das alternativas é o retorno de Gabriel Mercado. Após grave lesão no joelho, o argentino já deve ter condições de enfrentar os baianos, dia 12. Justamente por vir de recuperação, a situação ainda é tratada com cautela.

Outra opção seria a titularidade de Clayton Sampaio. O defensor de 25 anos está ambientado ao esquema do treinador, ainda que tenha perdido a posição na hierarquia recentemente.

Rogel, que era um reserva mais utilizado, não teve o empréstimo renovado. Kaique Rocha, apesar de ser destro, ganhou poucas oportunidades e soma apenas 15 minutos em campo.

A reapresentação do Inter acontece no próximo sábado (28), quando Roger começará a pensar nas soluções do time para o confronto diante do Vitória. O departamento jurídico deve tentar efeito suspensivo da punição de Vitão.