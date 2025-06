Sorteio da Libertadores ocorrerá na sede da Conmebol. Conmebol/Twitter / Reprodução

O sorteio das oitavas de final da Libertadores 2025 será realizado nesta segunda-feira (2), às 12h, na sede da Conmebol, no Paraguai.

Os times classificados serão divididos em dois potes. No pote 1 ficam os líderes dos grupos da primeira fase e, no pote 2, os segundos colocados. Os confrontos serão entre os clubes de potes diferentes.

Inter, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fortaleza são os brasileiros que seguem na disputa. Não há restrição no sorteio entre times do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo.

O Inter está no pote 1 e poderá enfrentar qualquer time do pote 2.

Além dos confrontos, o sorteio define o chaveamento dos mata-matas. Os mandos de campo são determinados pela classificação dos times em relação ao seu aproveitamento. A equipe com melhor campanha joga a partida de volta em casa. Por isso, os times do pote 1 estão com a vantagem.

Na mesma cerimônia, serão definidas as oitavas da Copa Sul-Americana. Também na segunda-feira, às 15h30min, a CBF fará o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil.

Como estão os potes das oitavas de final da Libertadores

Pote 1

Estudiantes-ARG

River Plate-ARG

LDU-EQU

São Paulo

Inter

Palmeiras

Racing-ARG

Vélez Sarsfield

Pote 2

Botafogo

Universitário-PER

Flamengo

Libertad-PAR

Atlético Nacional-COL

Cerro Porteño-PAR

Fortaleza

Peñarol

Onde assistir ao sorteio

A Disney+ anuncia a transmissão do sorteio. A Rádio Gaúcha fará a repercussão do evento, também em live no Youtube de GZH.

Quando serão as oitavas de final da Libertadores

A Libertadores só volta em agosto, depois da parada para o Mundial de Clubes.

Jogos de ida: 12, 13 e 14 de agosto

12, 13 e 14 de agosto Jogos de volta: 19, 20 e 21 de agosto

Premiação das oitavas de final da Libertadores

Os classificados para as oitavas de final da Libertadores 2025 embolsam US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).

A Libertadores de 2025 promete ser uma das edições mais rentáveis da história para os clubes, com premiações progressivas a cada fase. O valor de US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões na cotação atual) é apenas o primeiro de uma série de possíveis ganhos no mata-mata.