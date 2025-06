Sondado pelo Inter, Willian Arão realiza exames médicos para fechar com o Santos

Jogador de 33 anos ficaria livre no mercado depois de encerrar o contrato com o Panathinaikos, da Grécia. André Ávila / Agencia RBS

Willian Arão está prestes a ser anunciado pelo Santos. Um dos alvos do Inter na janela de transferências, o volante realizou exames médicos na Vila Belmiro na última sexta-feira (20) para ser anunciado como reforço do clube paulista.

O jogador de 33 anos, que vive os últimos dias de contrato com o Panathinaikos, da Grécia, era visto no Beira-Rio como um potencial substituto para Fernando, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e só deve retornar aos gramados no fim do ano.

Apesar do interesse, o Colorado não evoluiu de uma sondagem para negociação, já que esbarrou na questão financeira — entre salário e luvas, o jogador custaria em torno de R$ 1 milhão mensais.

De acordo com o site Uol, Arão assinará com o Santos um contrato até o final de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada caso alcance um número pré-estabelecido de jogos.

A diretoria colorada segue em busca de um novo volante para reforçar o elenco no segundo semestre. Um dos prospectados recentemente foi Vinicius Zanocelo, que pertence ao Santos e vinha defendendo o Estoril, de Portugal. Curiosamente, o jogador de 24 anos também teve o nome ligado ao Panathinaikos, da Grécia.