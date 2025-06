"Se tentou fazer gol com a mão, tem de levar amarelo": veja a análise da arbitragem de Atlético-MG 2x0 Inter

A arbitragem teve pouco trabalho no jogo entre Atlético-MG e Inter, nesta quinta-feira (12), na Arena do Galo. O duelo terminou com vitória dos mineiros por 2 a 0.

O lance que gerou certa reclamação ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo. Naquele momento, Rony tentou desviar a bola com a mão para as redes e foi advertido com cartão amarelo. Na avaliação de Diori Vasconcelos, analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, foi justo.