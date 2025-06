Saiba quanto o Inter vai precisar investir para a permanência de atacante colombiano

Carbonero tem vínculo com o Inter até dezembro. Duda Fortes / Agencia RBS

Alguns jogadores do Inter têm vínculos com a equipe até o mês de dezembro. E alguns interessam para 2026 — é o caso do colombiano Johan Carbonero. O atacante pertence ao Racing, mas seu empréstimo tem uma cláusula com opção de compra.

Para permanecer com Carbonero, o Inter terá que desembolsar 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões). Os dirigentes ainda não tratam dessa negociação, mas sabem que o assunto terá que ser resolvido antes do final do ano.

Mercado

O que pode facilitar uma permanência do atacante é o fato de o Racing ter anunciado a contratação de um jogador com as mesmas características de Carbonero. Os argentinos contrataram Duván Vergara, também colombiano, também ponta-esquerda.

Essa contratação pode demonstrar um desinteresse no retorno de Carbonero, ou, quem sabe, a possibilidade de que exista um acordo com o Inter para a continuidade do atacante em Porto Alegre.

Recuperação de lesão