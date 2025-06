Goleiro está afastado desde março por causa de lesão. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Afastado dos gramados desde a primeira rodada do Brasileirão, Rochet deve retornar ao gol do Inter em julho.

Segundo apurado por Zero Hora, a expectiva do clube é contar com o goleiro já na retomada do Campeonato Brasileiro. O jogo será contra o Vitória, no Beira-Rio, em 12 de julho.

A volta é celebrada pelo aspecto técnico, mas também para dar ritmo a Rochet visando as decisões contra Fluminense, pela Copa do Brasil, e Flamengo, pela Libertadores.

O uruguaio tem apenas um jogo pelo Colorado em 2025: contra o mesmo Flamengo, na abertura do Brasileirão. Na ocasião, ele sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.

Antes do começo da temporada, Rochet também tratou uma tendinose no joelho esquerdo. Anthoni foi o titular em todas as partidas sem o camisa 1.

Novo procedimento cirúrgico

Na última quarta-feira (11), o Inter divulgou um comunicado informando a realização de um pequeno procedimento em Rochet, para a retirada de pinos da mão esquerda do atleta.

Segundo o clube, a ação estava dentro do planejamento de recuperação do jogador, por isso o prazo de retorno aos gramados não foi alterado.

Considerado de baixa complexidade, o procedimento ambulatorial foi realizado em um hospital de Porto Alegre.

Após a cicatrização completa deste novo procedimento, que deve ocorrer durante a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, Rochet será reavaliado.

O retorno do goleiro depende de autorização do Departamento Médico, que deve indicar quando terá início a transição para trabalhos técnicos.