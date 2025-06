Saiba quais jogadores do Inter ainda não atingiram o limite de sete jogos no Brasileirão 

Roger tem jogadores que ainda não atingiram o limite na Série A. Filipe Maciel / Inter,divulgação

Com a paralisação do Brasileirão por conta da disputa do Mundial de Clubes, os times brasileiros já começam a se movimentar na busca de reforços. Negociações entre clubes da Série A podem ocorrer, mas apenas com jogadores que não atingiram ainda o número de sete partidas disputadas na Primeira Divisão.

No caso do Inter, existe um vasto número de jogadores que ainda não atingiram esse limite de jogos. O goleiro Rochet e o zagueiro Clayton Sampaio entraram apenas uma vez em campo. O goleiro Ivan e o zagueiro Kaique Rocha, por exemplo, ainda estão zerados no torneio.

Carbonero e Victor Gabriel, jogadores considerados titulares, também ainda não atingiram o limite. Os dois jogadores, que, inclusive, ainda se recuperam de lesões, participaram de apenas três partidas.

Rogel e Nathan, que não terão seus contratos ampliados para a disputa do segundo semestre, podem ser negociados com outras equipes. O lateral-direito, por exemplo, vai retornar ao Santos. Como disputou apenas uma partida, poderá ser utilizado pela equipe paulista na competição.

O Brasileirão foi paralisado na 12ª rodada para a disputa do Mundial de Clubes. A competição vai retornar no dia 12 de julho. Até lá, os clubes terão um longo período para negociações, que podem ser nacionais ou do Exterior. Entre clubes da Ssérie A, no entanto, apenas jogadores que entraram em campo seis vezes poderão ser negociados. Não existe limite de jogos para atletas de outras divisões.

Jogadores do Inter que ainda não atingiram os sete jogos no Brasileirão: