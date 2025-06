São 16 times em busca do título. Staf Images / CBF/Divulgação

Os mandos de campo dos confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil também foram definidos através de sorteio na tarde desta segunda-feira (2). O evento ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Inter, único gaúcho que segue na disputa, enfrentará o Fluminense. O primeiro duelo será Beira-Rio, em Porto Alegre, com 30 de julho como data-base. O segundo jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro, com previsão de ocorrer em 6 de agosto.

Ao término das oitavas de final, será realizado um novo sorteio para definir as quartas, com definição do chaveamento até a final.

Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

São Paulo x Athletico-PR*

Flamengo x Atlético-MG*

Bahia x Retrô-PE*

Inter x Fluminense*

Cruzeiro x CRB*

CSA x Vasco*

Corinthians x Palmeiras*

Botafogo x Bragantino*

*Jogarão a segunda partida como mandantes.

Premiação das oitavas da Copa do Brasil

Apenas por disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, o clube receberá R$ 3,6 milhões. A classificação para as quartas vale mais R$ 4,7 milhões.