Ronaldo ou Thiago Maia: qual deles deve assumir a dura missão de substituir Fernando no meio-campo do Inter

Ronaldo (E) e Thiago Maia disputam uma vaga no time Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Ronaldo ou Thiago Maia terão de substituir um jogador que acertou 91% dos 1.237 passes que tentou, que tem média superior a duas recuperações de posse por jogo, que marcou dois gols e que tem algo impossível de medir em estatística: imposição.

A perda de Fernando é um baque no meio-campo do Inter seja pela efetividade de suas atuações ou pela liderança imposta. É um craque na frente da área.

No último jogo, quando Fernando saiu machucado, Roger lançou Thiago Maia. Mas há de se relevar que Ronaldo estava suspenso pela expulsão na partida anterior, contra o Sport.

Sempre que teve de escolher, o técnico optou por Ronaldo como opção para primeiro volante. Thiago Maia é segundo na visão de Roger.

A dúvida é qual dos dois deve ser usado contra o Atlético-MG, na volta da data Fifa, em 12 de junho, e se algum deles pode ser o substituto para o resto da temporada, já que Fernando deve perder o ano por conta da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. A ausência deve fazer o Inter vasculhar o mercado em busca de reforços.

O que cada um oferece

Thiago Maia já foi primeiro volante, tanto no Santos quanto no Flamengo e na seleção olímpica de 2016. No Inter é que acabou se adaptando à segunda função, por orientação de Roger. Por isso, o analista tático do Grupo RBS Cristiano Munari defende sua titularidade nesse primeiro momento.

— A ideia do Thiago Maia como segundo volante foi algo que o Roger inventou no Inter e funcionou bem no ano passado, mas não se repetiu com sucesso em 2025. Para o jogo contra o Atlético-MG, Thiago Maia deve ser o primeiro volante — analisa e completa:

— Para a sequência da temporada, o Inter precisa contratar um primeiro volante por conta da lesão do Fernando para concorrer com Thiago Maia e de um segundo para ser titular porque Bruno Henrique não entrega o suficiente.

Volante campeão da América e do mundo com o Inter em 2006, Wellington Monteiro vê em Ronaldo características mais semelhantes às de Fernando. Mesmo que, obviamente, a qualidade seja inferior, a forma de atuar é mais próxima:

— Vejo Thiago Maia mais parecido com Bruno Henrique. O Ronaldo já pode ficar mais fixo um pouquinho. Claro, isso depende do Roger, do que ele vai pedir. Mas o único que vejo como um cabeça de área é Ronaldo mesmo.

Com a abertura da janela de transferências, o Inter vai intensificar a busca por volantes. Recentemente, a direção fez uma sondagem por Caíque, do Juventude. Outros nomes serão sondados nos próximos dias.

Números na temporada

Thiago Maia

22 jogos

1.142 minutos

2 cartões amarelos

0 cartão vermelho

1 gol

2 assistências

13 finalizações

2 finalizações no gol

569 passes certos

87% de acertos nos passes

26 lançamentos certos

59% de acerto nos lançamentos

0 erro que levaram a gol do adversário

13 desarmes

14 interceptações

5 bloqueios

Ronaldo

26 jogos

1.199 minutos

0 gol

3 cartões amarelos

1 cartão vermelho

14 finalizações

3 finalizações no gol

705 passes certos

92% de acertos nos passes

37 lançamentos certos

66% de acerto nos lançamentos

0 erro que levaram a gol do adversário

36 desarmes

22 interceptações

8 bloqueios

Fernando

23 jogos

1.845 minutos

2 gols

3 cartões amarelos

0 cartão vermelho

11 finalizações

6 finalizações no gol

10 passes decisivos

10 dribles

1126 passes certos

91% de acertos nos passes

57 lançamentos certos

72% de acerto nos lançamentos

0 erro que levaram a gol do adversário

25 desarmes

30 interceptações

1 bloqueio

