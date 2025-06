Roger terá reforços na reapresentação do elenco do Inter

Mercado está recuperado de lesão no joelho. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Roger Machado espera contar com um elenco reforçado na reapresentação do Inter, marcada para o próximo sábado (28), no CT Parque Gigante. A ideia é que esses reforços venham do departamento médico. Existe a possibilidade de que Mercado, Carbonero, Rochet e Victor Gabriel possam integrar os trabalhos de intertemporada.

Mercado e Carbonero estão praticamente liberados para os treinamentos com bola, sem qualquer restrição. O goleiro Rochet está na fase final de recuperação da fratura no dedo e deve reforçar o elenco já na partida contra o Vitória, na retomada do Brasileirão. A expectativa é de que Victor Gabriel também seja liberado após a recuperação da lesão nos ligamentos do tornozelo.

Cuidados

A situação de Bernabei ainda inspira maiores cuidados. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular Grau 3, no dia 1° de junho, na partida contra o Fluminense. O argentino ainda não estará liberado para os trabalhos com bola.

Vitinho, Fernando e Bruno Gomes seguirão fora das atividades no CT Parque Gigante. Desses três, apenas Vitinho terá condições de estar disponível para a disputa do segundo semestre. No entanto, o atacante ainda depende do acerto de sua renovação de contrato junto ao Dínamo de Kiev-UCR.

Situação dos lesionados

Mercado — Recuperado de lesão nos ligamentos do joelho.

Recuperado de lesão nos ligamentos do joelho. Carbonero — Recuperado de lesão muscular.

Recuperado de lesão muscular. Rochet — Fase final de recuperação da fratura do dedo.

Fase final de recuperação da fratura do dedo. Victor Gabriel — Fase final de recuperação de lesão no tornozelo.

Seguem fora